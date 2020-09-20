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Готовится повышение цен на техобслуживание автомобилей

Новости. Общество
16:17, 21 Сентября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Цены на техническое обслуживание автомобилей осенью 2020 года вырастут на 20% в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса нового типа.

Об этом заявил URA.RU председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук.

"Цены на техническое обслуживание этой осенью вырастут на 20%", - отметил он.

По словам Форманчука, в России на 15-20% увеличится стоимость зимней резины. Помимо этого, ожидается подорожание страховок и запчастей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2020-09-21 16:36:15
Запчасти давно уже подорожали, т.к. покупаются за доллары и евро.
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