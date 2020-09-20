Готовится повышение цен на техобслуживание автомобилей

Цены на техническое обслуживание автомобилей осенью 2020 года вырастут на 20% в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса нового типа.
Об этом заявил URA.RU председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук.
"Цены на техническое обслуживание этой осенью вырастут на 20%", - отметил он.
По словам Форманчука, в России на 15-20% увеличится стоимость зимней резины. Помимо этого, ожидается подорожание страховок и запчастей.
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