Готовится смена руководителя госкомитета по ценам и тарифам Карелии

Должность руководителя государственного комитета по ценам и тарифам Карелии может занять бывший гендиректор ГУП «КарелКоммунЭнерго» Станислав Хазанович.

Об этом «Столице на Онего» сообщили источники в правительстве Карелии и в госкомитете.

На вопрос о возможном назначении Хазанович (на фото) ответил уклончиво.

«У меня пока нет комментариев по этому вопросу», — сказал он.

Хазанович возглавлял ГУП «КарелКоммунЭнерго», отвечающее за теплоснабжение половины Карелии, с марта 2019 до августа 2021 года. После увольнения он сообщил, что договор с ним был расторгнут по инициативе министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

Ранее он работал в госнаркоконтроле республики вместе с нынешним мэром Петрозаводска Владимиром Любарским. Затем какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск.

Бывший руководитель госкомитета по ценам и тарифам Карелии Тимофей Крюков 19 июля возглавил УФАС по Ленинградской области.

Сейчас обязанности председателя ведомства исполняет заместитель руководителя Марина Пупышева.