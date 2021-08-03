Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов уволил гендиректора ГУП «КарелКоммунЭнерго» Станислава Хазановича

Сейчас обязанности руководителя «КарелКоммунЭнерго» исполняет первый заместитель Владимир Аскеров.

Как стало известно «Столице на Онего», министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов уволил генерального директора ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» Станислава Хазановича. Как ранее мы сообщали, до назначения в марте 2019 года на эту ответственную должность в сфере ЖКХ Хазанович работал в Госнаркоконтроле. Затем какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск. На посту руководителя компании Хазанович сменил Александра Черемовского, возглавлявшего предприятие с 2014 года.

Напомним, что ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» занялось теплоснабжением районов Карелии: Беломорского, Калевальского, Кемского и других, в середине 2019 года. Эти функции были переданы ему от другого государственного предприятия — ГУП РК «Карелэнергоресурс», которое суд признал банкротом. Для выполнения названных задач «КарелКоммунЭнерго» получило многомиллионные субсидии из бюджета в 2019–2020 годах. При этом, в 2020 году контрольно-счетная палата Карелии выявила нецелевое расходование госпредприятием 48 бюджетных миллионов и не эффективное расходование средств в размере 114 миллионов рублей.

Об этом в декабре 2020 года на заседании комитета ЗС по ЖКХ сообщил руководитель контрольно-счетной палаты Алексей Дорохов. По его информации депутатам, «КарелКоммунЭнерго» «помимо всего прочего были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, об унитарных предприятиях, о бухгалтерском учете, о регистрации прав на недвижимое имущество и земельного законодательства».

Факт освобождения Станислава Хазановича от должности гендиректора «КарелКоммунЭнерго» подтвердил министр Виктор Россыпнов.

«Он уволен по решению учредителя этого предприятия — Минстроя, — ответил Виктор Россыпнов. — Такой приказ подписал я. Остальные вопросы оставляю без комментариев».

По информации главы Минстроя, сегодня он «не готов сказать», будет ли назначен новым гендиректором «КарелКоммунЭнерго» первый заместитель Владимир Аскеров либо им станет другой человек.

Вопрос, что послужило причиной его увольнения, мы задали и Станиславу Хазановичу, поинтересовавшись, куда он теперь пойдет работать?

«Трудовые отношения со мной расторгнуты по инициативе работодателя, — сообщил Станислав Хазанович. — Претензии к моей работе министр не высказывал. Почему меня решили уволить, не знаю. Я — человек команды. Мне дали команду возглавить „КарелКоммунЭнерго“ — я это сделал. Дали команду уйти — я ушел».

Что касается выводов контрольно-счетной палаты Карелии, то, по мнению Станислава Хазановича, «замечания КСП носят технический характер, а все средства субсидий ушли на теплоснабжение».

От прямого ответа на вопрос, пойдет ли он теперь работать в мэрию Петрозаводска, которую возглавил его бывший коллега по Госнаркоконтролю Владимир Любарский, Станислав Хазанович уклонился. Сообщил только, что «в настоящее время он с семьей находится на отдыхе».