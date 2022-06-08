Готовится снижение ставки по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%.

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал президент в пятницу на пленарном заседании.

Его заявление цитирует ТАСС.

Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года, сказал Путин