Готовится снижение ставки по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%.
«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал президент в пятницу на пленарном заседании.
Его заявление цитирует ТАСС.
Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года, сказал Путин
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