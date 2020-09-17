Готовится снижение ставок по кредитам бизнесу по программам с господдержкой

Так называемая программа "8,5%" предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке на приобретение основных средств, финансирование оборотных средств, рефинансирование кредитов, факторинг, лизинг, микрозаймы. Поскольку в 2017 году, когда стартовала программа, ключевая ставка ЦБ составляла 10%, получение кредита под 8,5% годовых было серьезной льготой для бизнеса.

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