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Готовится снижение ставок по кредитам бизнесу по программам с господдержкой

Новости. Общество
16:47, 18 Сентября 2020
фото: pixabay/Вести Карелии
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Минэкономразвития России готовится снизить ставки для кредитования бизнеса в рамках льготной государственной программы "8,5%".

Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"С учетом реализации антикризисных программ и обновления национального проекта обсуждается вопрос снижения ставки по программе льготного кредитования в рамках правительственного постановления № 1764", – подтвердили газете "Ведомости" в Минэкономразвития.

Так называемая программа "8,5%" предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке на приобретение основных средств, финансирование оборотных средств, рефинансирование кредитов, факторинг, лизинг, микрозаймы. Поскольку в 2017 году, когда стартовала программа, ключевая ставка ЦБ составляла 10%, получение кредита под 8,5% годовых было серьезной льготой для бизнеса.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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