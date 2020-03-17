Готовится законопроект о банкротстве граждан без суда

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить законопроект о возможности банкротства граждан без суда.

Предлагается внести в закон о банкротстве физлиц поправки , касающиеся внесудебного решения вопроса о банкротстве.

Мишустин поручил разработать "упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением", говорится в документе.

Кроме того, правительство и Банк России сообщили о других "оперативных мерах, направленных на обеспечение финансовой стабильности".

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