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17.03.2020 17:09

Готовится законопроект о банкротстве граждан без суда

Новости. Общество
16:34, 18 Марта 2020
фото: pixabay
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить законопроект о возможности банкротства граждан без суда.

Предлагается внести в закон о банкротстве физлиц поправки , касающиеся внесудебного решения вопроса о банкротстве.

Мишустин поручил разработать "упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением", говорится в документе.

Кроме того, правительство и Банк России сообщили о других "оперативных мерах, направленных на обеспечение финансовой стабильности".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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