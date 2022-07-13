Готовится законопроект о выдаче кредитов без процентов

Система исламского банкинга, предполагающая отсутствие процентов по кредитам, может быть узаконена в России.

Как сообщат «Коммерсатъ», это следует из законопроекта «О деятельности по партнерскому финансированию».

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки в мусульманских странах дают кредиты на других условиях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что услуги по системе исламского банкинга будут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида. Эти организации будут внесены в реестр Банка России.

Они будут предоставлять финансирование посредством следующих операций: предоставление денежных займов юридическим и физлицам без взимания процентов; финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга); финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставление поручительств.

Экономическая модель деятельности ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга.

«Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«В новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского (исламского) финансирования»,— отмечают авторы проекта.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что проекты законов, регулирующих исламский банкинг в России, могут быть внесены в Думу до конца недели.