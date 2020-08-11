Готовятся изменения критериев для увеличения пособий на детей: повысят не всем

Министерство труда и социальной защиты России ведет разработку нормативно-правового акта, в соответствии с которым размер этой выплаты может быть увеличен для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.



По действующим правилам размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в том или ином регионе на второй квартал предыдущего года. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц, а в разных регионах размер пособия может быть как выше, так и ниже.

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