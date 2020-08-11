890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В одном из городов Карелии введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений 19
11.08.2020 12:03
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 07:15
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 10
11.08.2020 10:15
Стало известно, какую зарплату предлагают на вакансиях в центре производства роботов в Карелии 6
11.08.2020 11:18

Готовятся изменения критериев для увеличения пособий на детей: повысят не всем

Новости. Общество
09:05, 12 Августа 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Министерство труда и социальной защиты России ведет разработку нормативно-правового акта, в соответствии с которым размер этой выплаты может быть увеличен для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По действующим правилам размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в том или ином регионе на второй квартал предыдущего года. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц, а в разных регионах размер пособия может быть как выше, так и ниже.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

11.08.2020 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»