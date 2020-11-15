Готовятся изменения в патентной системе налогообложения: разъяснения бизнес-омбудсмена Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения, какие изменения планируются в патентной системе налогообложения (ПСН).

Одно из важных изменений касается расширения перечня видов экономической деятельности, для которых может применяться ПСН. В этот перечень будут включены те виды, которые сейчас подпадают под единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Кроме того, налогоплательщики смогут уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".