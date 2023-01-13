Готовьтесь! Власти Петрозаводска будут включать и отключать фонари каждый день по-разному

На планерке в мэрии Петрозаводска объяснили, когда и как улицы города будут погружаться в темноту.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратились горожане, которые пожаловались, что из-за раннего отключения уличного освещения Петрозаводск погружается во тьму. И добраться из точки «А» в точку «Б» целым и невредимым непросто.

Городские власти отреагировали на жалобы петрозаводчан и объяснили на очередной планерке, что освещение в городе отключается и включается по специально придуманному графику.

При этом регулировка происходит не автоматически, а при участии человека.

«Поступают точечные обращения, связанные с режимом работы уличного освещения. С сегодняшнего дня график работы фонарей скорректирован. Освещение будут отключать на 20 минут позже и включать на 20 минут раньше», — сообщили на планерке в мэрии.

На вопрос о точке отсчета этих 20 минут в мэрии пояснили, что она каждый день будет разной: «Сегодня выключили в 8.53, включится уже со сдвигом в 16.27, а вчера, 15 января, утром выключили освещение в 9.11, а вечером включили в 16.44».

Все так запутано, потому что, по объяснениям сотрудников администрации Петрозаводска, «существуют нормативы для каждой широты-долготы, каждый день расписан с учетом длины светового дня».

Сам же глава Петрозаводска Владимир Любарский на планерке возмутился, что специалисты как-то запаздывают на сутки с корректировкой.

«Мы делаем корректировку на день позже, а надо делать день в день, когда жалобы начинают поступать. Увидели, что погода изменилась, снежность ушла, город стал темнее, значит надо заранее предусмотреть корректировку освещения», — сказал Владимир Любарский.