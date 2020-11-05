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Говорящий попугай спас хозяина от смерти

Новости. Общество
21:30, 05 Ноября 2020
фото: CC0 / karolyn83 /
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Житель Брисбена Антон Нгуен смог спастись во время пожара благодаря своему говорящему попугаю.

Возгорание произошло ночью, когда мужчина спал, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

"Я услышал хлопок, и Эрик — мой попугай — начал кричать, так что я проснулся и почувствовал запах дыма", — рассказал Нгуен.

После этого австралиец увидел пламя, взял домашнюю птицу и сумку с вещами и быстро покинул дом. При этом мужчина отметил, что не слышал противопожарной сигнализации.

Как сообщили в спасательной службе, попугай предупредил австралийца об опасности, громко выкрикивая его имя, и смог разбудить его еще до того, как сработали датчики дыма.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-11-05 22:39:36
Нет, лучше про коронавирус пишите, про попугаев уже не заходят новости. Мир в опасности.
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