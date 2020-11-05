Говорящий попугай спас хозяина от смерти

Житель Брисбена Антон Нгуен смог спастись во время пожара благодаря своему говорящему попугаю.

Возгорание произошло ночью, когда мужчина спал, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

"Я услышал хлопок, и Эрик — мой попугай — начал кричать, так что я проснулся и почувствовал запах дыма", — рассказал Нгуен.

После этого австралиец увидел пламя, взял домашнюю птицу и сумку с вещами и быстро покинул дом. При этом мужчина отметил, что не слышал противопожарной сигнализации.

Как сообщили в спасательной службе, попугай предупредил австралийца об опасности, громко выкрикивая его имя, и смог разбудить его еще до того, как сработали датчики дыма.