Грабитель напал на женщину у подъезда ее дома в Петрозаводске

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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли грабёж, сообщает МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась 54-летняя горожанка и сообщила, что неизвестный на улице вырвал у неё из рук сумку с кошельком. Она возвращалась домой пешком из гостей и у подъезда на неё напал мужчина. Добычей злоумышленника стали 500 рублей и банковские карты.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он заметил одинокую женщину и последовал за ней. Дождавшись удобного момента, гражданин похитил сумку и скрылся. В дальнейшем он забрал наличные, а всё остальное выбросил.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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