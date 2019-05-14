Грабитель напал на женщину у подъезда ее дома в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли грабёж, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 54-летняя горожанка и сообщила, что неизвестный на улице вырвал у неё из рук сумку с кошельком. Она возвращалась домой пешком из гостей и у подъезда на неё напал мужчина. Добычей злоумышленника стали 500 рублей и банковские карты.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он заметил одинокую женщину и последовал за ней. Дождавшись удобного момента, гражданин похитил сумку и скрылся. В дальнейшем он забрал наличные, а всё остальное выбросил.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.