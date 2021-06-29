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Грабитель, угрожая отверткой и перцовым баллончиком, днем обокрал павильон в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
14:29, 30 Июня 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Мужчину не остановил тот факт, что продавец — его знакомая, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что днём на 44-летнего продавца одного из торговых павильонов, расположенных в центре города, было совершено разбойное нападение.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшая рассказала полицейским, что нападавший — её знакомый. По словам женщины, в обед он пришёл в торговую точку и, угрожая отвёрткой, потребовал отдать деньги из кассы. Получив отказ, мужчина распылил перцовый баллончик ей в лицо, забрал 20 тысяч рублей и скрылся.

Спустя несколько часов полицейские задержали нападавшего — 51-летнего местного жителя, и отобрали у него отвертку.

По статье «Разбой», возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время фигурант задержан.

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