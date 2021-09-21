Грабителя, напавшего на хозяйку дома в поселке в Карелии, признали невменяемым

Психиатрическая экспертиза признала, что грабитель, проникший через окно в частный дом в поселке Лоухи, совершил это в невменяемом состоянии.

О выводах экспертизы сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что в феврале 2019 года в ночное время 55-летний житель поселка Лоухи с помощью пассатижей выставил стекло из оконного проема веранды жилого дома в поселке Кестеньга. Через оконный проем он проник, разбудил хозяйку квартиры, и с применением насилия стал требовать у нее деньги. Заметив лежащий кошелек, мужчина забрал его и скрылся с места происшествия.

Лицо нападавшего бысло скрыто шарфом и следствие долгое время не могло установить виновного. Когда его нашли, психиатрическая экспертиза признала наличие у него психического заболевания.

«Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено данным лицом в состоянии невменяемости, суд вынес постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — сообщили в Следкоме.