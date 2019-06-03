Градообразующее предприятие в Карелии попало в число должников

Предприятие АО "Карелия ДСП", сменившее собственника в прошлом году, оказалось в числе должников перед бюджетом.

Это следует из сообщения министерства финансов Карелии о результатах заседания комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики.

"Руководитель АО "Карелия ДСП" проинформировал комиссию о погашении перед заседанием задолженности в сумме 3,5 млн рублей (в полном объеме) и предпринимаемых на предприятии мерах по переходу в режим обеспечения текущих обязательных платежей", – говорится в сообщении Минфина.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".