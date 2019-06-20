Градостроительный совет Петрозаводска повторно отправил на доработку проект "Карелия-Арена"

Члены Общественного градостроительного совета Петрозаводска повторно рассмотрели 20 июня проект спортивно-культурного комплекса "Карелия-Арена", который планировалось построить в столице Карелии к 100-летию республики. Однако и на этот раз разработчикам проекта из московской компании "Магнум" не удалось получить одобрения петрозаводских архитекторов.

Комплекс предполагается разместить на Комсомольском проспекте. Согласно варианту проекта, представленному на сегодняшнем заседании Градостроительного совета, "Карелия-Арена" вместит в себя 2,5 тысячи зрителей, которые смогут наблюдать как за хоккейными баталиями, так и за концертами эстрадных звезд.

Однако членов Общественного градостроительного совета не устроило то, что разработчики проекта предложили сделать главный вход в комплекс со второго этажа, до которого зрителям придется добираться по лестнице. Архитекторы высказали обеспокоенность и недостатком мест на автомобильной парковке, что вызовет неудобство для горожан.