Граффити на тему Бородинской битвы нарисовали на трансформаторной подстанции в Петрозаводске (ФОТО)

На трансформаторной подстанции в петрозаводском районе Зарека появилось красочное изображение на тему Бородинской битвы.

Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск», которой принадлежит подстанция.

Граффити по эскизу художника Николая Моисеева появилось к 210-летию со дня главного сражения Отечественной войны 1812 года. Трансформаторная подстанция расположена на пересечении улиц Луначарского и Промышленной напротив Бородинского сквера.

По инициативе «ОРЭС-Петрозаводск» на городских электросетевых объектах ежегодно рисуют граффити на разные темы. В начале лета на трансформаторной подстанции между гостиницей «Северная» и зданием правительства Карелии появился рисунок с видом двух главных улиц Петрозаводска «из прошлого» — Бородинской и Петербургской.

«Мы хотим больше ярких красок на улицах любимого города!», — говорится в сообщении компании.