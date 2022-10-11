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Границу в Карелии закрыли для иностранных перевозчиков из недружественных стран

Новости. Общество
10:05, 14 Октября 2022
фото: © tut.by

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Введен запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России иностранными компаниями из стран, которые ввели подобные ограничительные меры отношении РФ.

С 10 октября установлен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам. Границу не смогут пересечь компании, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Запрет введен в рамках указа президента России. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия.

Запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов не применяется в отношении:

  1. Грузовых транспортных средств иностранных перевозчиков, по состоянию на 10 октября 2022 г. находящихся на территории РФ и выехавших из РФ не позднее 17 октября 2022 г.
  2. Грузовых транспортных средств иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные международные автомобильные перевозки в целях возвращения в государства регистрации, въехавших в РФ и выехавших из РФ не позднее 17 октября 2022 г.
  3. Почтовых отправлений.
  4. Товаров, включенных в перечень согласно приложению № 1 к Постановлению правительства РФ (58 позиций).
  5. Осуществления перевозок на территорию Калининградской области и с территории Калининградской области.
  6. Перегрузки товаров из грузовых транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам в грузовые транспортные средства, принадлежащие российским или белорусским перевозчикам выполняющиеся в зонах таможенного контроля, находящихся на территориях определённых субъектов РФ и муниципальных образований.
  7. Замены самоходных транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам на самоходные транспортные средства, принадлежащие российским или белорусским перевозчикам, выполняемой в зонах таможенного контроля, находящихся на территориях определённых субъектов РФ и муниципальных образований.

В случае возникновения дополнительных вопросов по пересечению государственной границы РФ, в Пограничном управлении проконсультируют по телефонам 8(8142)790-156, (8 8142) 791-404, либо на адрес электронной почты Управления pu.karelia@fsb.ru.

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