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Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года

Новости. Общество
20:40, 09 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для России до сентября следующего года.

Такое мнение озвучил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в среду.

"Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других страны предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона", - сказал он, уточнив, что речь идет преимущественно о европейских направлениях.

Он отметил также, что многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году. "Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими", - считает Игнатьев.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.

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