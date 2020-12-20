Гражданам, решившим зарабатывать на финансовых рынках, запретят сложные операции без тестов

Банк России предложил начать тестировать граждан - неквалифицированных инвесторов - для предоставления им доступа к более сложным финансовым продуктам с 1 октября 2021 года.

Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Что касается тестирования, по закону предполагалось вводить с 1 апреля 2022 года. Мы обсуждаем сейчас с участниками рынка и предложили, как минимум сдвинуть этот срок на 1 октября 2021 года. А до этого ввести запреты на продажу сложных продуктов", — сказала Набиуллина, чьи слова цитирует RNS. Ранее она говорила, что финансовые организации пытаются "впарить" людям продукты, которые им не подходят, чтобы заработать на них. В связи с этим регулятор выпустил рекомендации для фининститутов, чтобы те воздержались от подобных продаж. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".