Гражданам Украины запретили въезд в Россию через третьи страны

В Погрануправлении Карелии сообщили о временном ограничении въезда граждан Украины на территорию России, за исключением двух пунктов пропуска.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии, с 16 октября будет ограничен въезд в РФ граждан Украины через третьи страны. Единствнные два пункта пропуска, где проезд жителей Украины будет разрешен — международный аэропорт Шереметьево и автомобильный ПП «Лудонка» во Псковской области на границе с Латвией.

Как отметили в пресс-службе Пограничного управления, запрет не касается граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в РФ самостоятельно либо в сопровождении их законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.

В Управлении напомнили, что при возникновении вопросов по пересечению госграницы можно получить консультацию по телефонам: 8(8142)790-156, 791-404, либо на электронную почту Управления pu.karelia@fsb.ru.