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Новости. Общество
11:51, 18 Июля 2019
фото: AP Photo/Seth Perlman

"Граждане всё чаще боятся взаимодействовать с государством"

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У россиян нет ни желания, ни возможности защищать свои права, считает политолог Олег Реут.

Не так давно были оглашены результаты многолетнего исследования уровня правовой грамотности россиян. В нём ежегодно участвовали 1600 респондентов из 46 регионов Российской Федерации. По динамике за 2018-2019 гг. стало очевидно, что каждый четвертый человек сталкивался с нарушением своих прав за последний год. Чаще всего права нарушались в сферах жилищно-коммунального хозяйства (29%), медицинских услуг (28%), трудовых отношений (27%) и розничной торговли (25%).

При этом по итогам исследования можно говорить об укоренении феномена правового нигилизма. 40% россиян считают, что существуют только отдельные случаи, когда стоит отстаивать свои права, а 13% уверены, что отстаивать свои права в принципе бесполезно. Основная причина, по которой россияне не борются за свои права, – отсутствие веры в результат (47%). На втором месте – необходимость дополнительных (прежде всего, финансовых и временных) усилий и затрат (25%). В общем, нет ни желания, ни возможности защищаться.

Отсутствие веры в результат борьбы за сохранение или восстановление нарушенных прав – оборотная сторона кризиса доверия к государственным институтам. Они стали, если выражаться современным сленгом, "токсичными". Соприкосновение с ними несёт непрогнозируемые риски, вплоть до административной и уголовной ответственности. Это на самом деле очень нехорошо, поскольку граждане всё чаще боятся взаимодействовать с государством.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2019-07-18 12:21:58
"Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!" (к/ф "Бриллиантовая рука"). Не брать и не давать взяток на низовом уровне слабо? Слабо. Начальство, чиновники, конторы - это производная от простого коррумпированного народа. :)
User
2019-07-18 13:24:17
"Я верю всем. Но черт может попутать любого."(к/ф "The Italian Job")
zanoza
2019-07-18 12:19:50
Наша судебная система, особенно исполнительная её часть ,далеко не совершенна, решения судов годами не исполняются, служба судебных приставов неэффективна. Спрашивается зачем терять время, нервы на суды, если решениях этих судов не исполняются? Наглядным примером служит снос пристройки к "Невскому пассажу". Да и законы у нас противоречивые можно и так и эдак повернуть!
Lana
2019-07-18 11:59:47
Слишком много чести для коррумпированной власти, суды не исключение.
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