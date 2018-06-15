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Новости. Общество
09:23, 15 Июня 2018

Гражданин России незаконно пробрался в Финляндию и попросил политического убежища

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В Сортавальском районе Карелии мужчина пересек границу с Финляндией и попросил политического убежища в соседней стране.

"Пока искали в финских лесах чудо-камень, на виллу "Воркута" пришло сообщение Пограничной службы Финляндии о задержании российского перебежчика, который сегодня утром (14 июня - "Столица на Онего") незаконно перешёл границу в Сортавальском районе Карелии и попросил политического убежища", - пишет в своем  Facebook карельский журналист Валерий Поташов.

По его словам, перебежчик был задержан и арестован, и теперь его судьбу должен решить финляндский суд.

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кир
2018-06-15 09:28:36
Ещё один нищий духом под политического косит.
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