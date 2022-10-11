Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства

Житель Карелии получил гражданство Финляндии и решил незаконно сохранить надбавку к пенсии за службу в районах Крайнего Севера.

Петрозаводский горсуд вынес приговор в отношении жителя Карелии по обвинению в сокрытии второго гражданства.



В суде установили, что гражданин России, зарегистрированный в Петрозаводске, получил гражданство Финляндии и решил сохранить надбавку к пенсии за службу в районах Крайнего Севера.



При этом мужчина не подал в отдел по вопросам миграции уведомление о наличии у него второго гражданства.



Кроме того, с момента получения паспорта Финляндской Республики в августе 2019 года и до августа 2022 года мужчина не менее 29 раз приезжал из Суоми в Россию.



Суд назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Карелии.







