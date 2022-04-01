Гражданская супруга экс-спикера Петросовета Боднарчука выдавала деньги в долг под проценты

Как выяснилось в суде, гражданская супруга арестованного бывшего главы горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука не только располагала внушительными сбережениями, но и выдавала их в долг под проценты.

С этим фактом якобы связана история появления у семьи Боднарчука автомобиля «Range Rover» 2014 года выпуска. Элитная и почти новая машина появилась у семьи Боднарчука в 2016 году всего за 400 тыс. рублей, хотя ее реальная стоимость могла достигать нескольких миллионов рублей. В частности, этот автомобиль вошел в число объектов, заинтересовавших надзорные органы, проверявшие семейные сделки парламентария.

Как утверждают адвокаты истцов, внедорожник был получен от одного из предпринимателей, которому супруга Геннадия Боднарчука в свое время выдала в долг крупную сумму. Речь якобы идет о 10 миллионах рублей, предоставленных бизнесмену на два года под 25% годовых. В итоге должник предложил вместо расчета по процентам предоставить кредитору автомобиль.

Подробнее о том, как защита Геннадия Боднарчука доказывала суду, что в высоких доходах семьи бывшего спикера Петросвета нет ничего криминального, читайте в материале «Абсолютно не бедный человек».