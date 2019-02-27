Гражданский активист из Карелии обратился за помощью к Бастрыкину и Чайке

Житель приладожского поселка Тиурула просит разобраться в расследовании ДТП, в котором он был серьезно травмирован.

Известный в Приладожье гражданский активист, член Общественного лесного совета поселка Тиурула Анатолий Ангелов выступил с открытым обращением к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору страны Юрию Чайке с просьбой разобраться в расследовании дорожно-транспортного происшествия, в котором общественник получил серьезные травмы. Напомним, пожилой активист был сбит в Новый год машиной в своем поселке и отправлен в районную больницу, однако необходимая медицинская помощь ему была оказана только спустя неделю, после госпитализации в Петрозаводск. Как утверждает Ангелов, у него пропали все имевшиеся при себе деньги и документы, о чем его супруга сообщила в правоохранительные органы, но уголовное дело по этому факту было закрыто.

В своем обращении карельский общественник обратил внимание руководства Следкома и Генпрокуратуры на то обстоятельство, что кроме наряда дорожно-патрульной службы на фиксацию ДТП выезжал офицер полиции из города Лахденпохья, который, по словам пострадавшего в аварии, является родственником водителя машины. Кроме того, как отметил Анатолий Ангелов, сотрудниками ГИБДД не были опрошены под протокол по факту аварии ни он сам, ни его супруга, свидетельница аварии, это было сделано через несколько дней, после обращения сельского активиста к министру внутренних дел Карелии. В итоге житель поселка Тиурула получил из районной полиции уведомление о возбуждении в отношении него административного дела за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщала "Столица на Онего", дорожно-транспортное происшествие в Приладожье, в котором пострадал общественник Анатолий Ангелов, попало в сводки ГИБДД Карелии. Однако в них утверждалось, что автомобиль сбил "пешехода, жителя Пензенской области".