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Новости. Общество
21:05, 23 Октября 2019
фото: pixabay

Greenpeace: В Россию снова начали ввозить ядерные отходы

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Экоактивисты требуют немедленно прекратить возобновившийся импорт в Россию урановых "хвостов" (побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций).

Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау, пишет Greenpeace.

Это подтверждается документом правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, который оказался в распоряжении российского отделения Greenpeace.

С 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых "хвостов".

По данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3 600 тонн урановых "хвостов".

В России уже накоплено около 1 млн тонн урановых "хвостов", которые не только радиоактивны, но и токсичны. Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых "хвостов" из-за рубежа оставались в России.

В соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещён.

В Германии активисты неоднократно пытались блокировать поезда с опасным грузом. Российское отделение Greenpeace заявляло о незаконности ввоза урановых "хвостов" в Россию и о том, что затраты на этот импорт в итоге могут переложить на российских налогоплательщиков.

В результате давления экоактивистов в 2009 году Urenco и "Росатом" отказались от дальнейшего импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии. Тогда же "Росатом" заявлял о том, что больше не будет заключать подобные контракты.

В августе этого года Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации по итогам заседания в Иркутской области, в которых поднята проблема хранения урановых "хвостов" в Ангарске.

Ежегодные отчёты о деятельности Ростехнадзора (за 2004, 2006-2011 годы) упоминают о рисках разгерметизации контейнеров при хранении урановых "хвостов" под открытым небом на предприятиях в Ангарске, Северске, Новоуральске и Зеленогорске.

В августе 2019 года в СМИ сообщалось, что на предприятии в Новоуральске произошла утечка радионуклидов, которые могли попасть в Нейво-Рудянский пруд.

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