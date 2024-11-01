Грибами под снегом похвастались жители Карелии

На юге республики из-под снега добывают лисички.
Жители Карелии показали трофеи «тихой охоты», которая, судя по фотографиям, продолжается и после первых снегопадов, в ноябре. Фото грибов, найденных под снегом, опубликовали в группе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».
«В окрестностях нашего города все ещё собирают грибы», — написали в паблике.
Ранее урожаем грибов похвастались жители южного соседа Карелии - Ленинградской области.
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