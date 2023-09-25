Грибник в белой фуражке пропал в Пудожском районе Карелии

Житель деревни Пяльма ушел в лес 26 числа и не вернулся.

Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» сообщили о том, что 26 сентября житель Пяльмы, 88-летний Валентин Михайлович Н. ушел в лес и пропал.



Рост мужчины 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.



Пропавший был одет в камуфляжную куртку, черные штаны, резиновые сапоги и белую фуражку.



Информация о поиске по телефонам: 8 968-989-17-32, 8 921-015-51-95.