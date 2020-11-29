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"Грифоны" остановят движение на трассе "Кола"

Новости. Общество
14:11, 30 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Федеральную трассу "Кола" завтра временно перекроют из-за разводки Ладожского моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 1 декабря в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава, буксир "Грифон-5", буксир "Грифон-8" и теплоход "Пола Гали" с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее движение на трассе "Кола" перекрывали на несколько часов 26 и 27 ноября из-за разводки моста.

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