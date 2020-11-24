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Федеральную трассу "Кола" временно перекроют

Новости. Общество
18:40, 25 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Движение на трассе "Кола" встанет на несколько часов 26 и 27 ноября из-за разводки моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Теперь разводка моста запланирована на 26 ноября с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирного состава "РБ-250", "РБ-27", "ПСК-1562", буксира "Грифон-5" и буксира "Грифон-8" с максимальным высотным габаритом 18 метров. А 27 ноября с 10:00 до 10:45 движение на трассе перекроют для прохода вниз по реке барже-буксирного состава "Грифон-5", "Грифон-8" и "Пола Гали", буксира "РБ-250", буксира "РБ-27" и теплохода "Адмирал Невельской" с максимальным высотным габаритом 24,8 метра.

"В связи с разводкой моста в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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