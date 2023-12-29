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Григорий Вертинский: Госкомитет держит на контроле устранение каждой коммунальной аварии в Карелии

Новости. Общество
15:35, 04 Января 2024
фото: © Stanchev / Istockphoto

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Оперативность действий коммунальщиков находится на личном контроле председателя республиканского Госкомитета по жилнадзору.

Устранение аварийных ситуаций, вызывающих отключение коммунальных ресурсов, контролирует республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Ведомство получает оперативную информацию о таких инцидентах от ЕДДС, муниципальных властей, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

На личном контроле председателя Госкомитета находится соблюдение нормативных сроков устранения нарушений, подчеркивают в ведомстве.

«Сегодня в Госкомитете состоится оперативное совещание с участием руководства Администрации Петрозаводска, Минстроя Республики Карелия, руководителей управляющих организаций по вопросам восстановления подачи коммунальных ресурсов. За нарушения качества предоставления коммунальных услуг предусмотрена административная ответственность. По каждому случаю Госкомитет разберется, и по результатам контрольно-надзорных мероприятий будут приняты предусмотренные действующим законодательством решения», – заявил председатель Госкомитета Григорий Вертинский.

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