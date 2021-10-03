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«Грязь, мусор, продавцы без масок»: посетители разочарованы сельскохозяйственной ярмаркой в Петрозаводске

Новости. Общество
10:21, 03 Октября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ / https://vk.com/wall-59517317_221013

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Жители Петрозаводска жалуются на высокие цены и антисанитарию на сельскохозяйственной ярмарке, открывшейся на улице Инженерной.

Сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся на улице Инженерной в Петрозаводске, не радует посетителей. Горожане жалуются на товары сомнительного качества, представленные на ярмарке, высокие цены, грязь и не соблюдение санитарных норм.

"Посетила сегодня "сельскохозяйственную" ярмарку, где 60% одежда и обувь низкого качества по высоким ценам, 40% продукты: сало, мясо, колбасы, сыр, творог, масло сливочное - разложены на прилавках, холодильников нет, температура воздуха не позволяет хранение вне холодильника - кто контролирует? Грязь, мусор, продавцы без масок, курят прямо за прилавком - кто контролирует? А вот некоторые "продукты" небезопасны для жизни и здоровья человека - кто контролирует их продажу? Куда обращаться покупателям, если обувь и одежда, приобретенные на "сельскохозяйственной" ярмарке окажутся некачественными и через неделю обувь развалится, одежда разойдется по швам?", - вот лишь один отзыв, опубликованный в популярной группе "Подслушано в ПТЗ".

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Комментарии

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Тощий
2021-10-03 13:53:34
Для нашей "Гвинеи" и это хорошо...
Leopol'd
2021-10-03 12:39:58
А кто заставляет покупать плохую обувь, во временной лавке, да ещё и задорого? Тут где-то врет автор.
Гриша
2021-10-03 11:44:44
Вечнонедовольным лишь бы ныть. :)
Вася
2021-10-03 11:17:36
Нужно ещё бункер углубить и стены укрепить. На всякий случай.
Гость
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