«Грязь, мусор, продавцы без масок»: посетители разочарованы сельскохозяйственной ярмаркой в Петрозаводске

Жители Петрозаводска жалуются на высокие цены и антисанитарию на сельскохозяйственной ярмарке, открывшейся на улице Инженерной.

Сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся на улице Инженерной в Петрозаводске, не радует посетителей. Горожане жалуются на товары сомнительного качества, представленные на ярмарке, высокие цены, грязь и не соблюдение санитарных норм.

"Посетила сегодня "сельскохозяйственную" ярмарку, где 60% одежда и обувь низкого качества по высоким ценам, 40% продукты: сало, мясо, колбасы, сыр, творог, масло сливочное - разложены на прилавках, холодильников нет, температура воздуха не позволяет хранение вне холодильника - кто контролирует? Грязь, мусор, продавцы без масок, курят прямо за прилавком - кто контролирует? А вот некоторые "продукты" небезопасны для жизни и здоровья человека - кто контролирует их продажу? Куда обращаться покупателям, если обувь и одежда, приобретенные на "сельскохозяйственной" ярмарке окажутся некачественными и через неделю обувь развалится, одежда разойдется по швам?", - вот лишь один отзыв, опубликованный в популярной группе "Подслушано в ПТЗ".