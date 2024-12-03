Грязь по колено: жители Кондопоги пожаловались на состояние улиц после ремонтных работ

Жители Кондопоги требуют навести порядок на улицах Петрозаводской и Школьной.

В паблике «Подслушано в Кондопоге» житель города пожаловался на состояние улиц Петрозаводской и Школьной.

Автор поста отметил, что ходить по таким улицам, особенно с детьми, крайне затруднительно. Местные жители неоднократно обращались в администрацию города, но получили ответ, что земельные работы продлятся до декабря 2025 года. При этом, по словам автора, работы на данном участке уже фактически завершены.

«Сколько можно, как ходить?» ━ спрашивается в посте.