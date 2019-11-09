Грязнее унитаза: кухонные губки опасны для человека, заявили в Роспотребнадзоре

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Как говорится в памятке Роспотребнадзора, которую цитируют Известия, губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. При этом в 77% исследованных губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям. Еще 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% - стафилококковые бактерии.

Отмечается, что зачастую источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, мусорные ведра и бытовая техника.

Для того чтобы предотвратить появление инфекций, необходимо мыть руки, не ставить продуктовые сумки на стол, очищать холодильник и менять губку раз в неделю, указали в Роспотребнадзоре.