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Новости. Общество
20:40, 09 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Грязнее унитаза: кухонные губки опасны для человека, заявили в Роспотребнадзоре

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Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Как говорится в памятке Роспотребнадзора, которую цитируют Известия, губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. При этом в 77% исследованных губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям. Еще 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% - стафилококковые бактерии.

Отмечается, что зачастую источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, мусорные ведра и бытовая техника.

Для того чтобы предотвратить появление инфекций, необходимо мыть руки, не ставить продуктовые сумки на стол, очищать холодильник и менять губку раз в неделю, указали в Роспотребнадзоре.

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