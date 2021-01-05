Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО) 7
Сегодня 13:07
Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг: прогноз на 2021 год 9
05.01.2021 16:50
Первая партия подержанных троллейбусов приедет в Петрозаводск из Петербурга 21
Сегодня 09:10
Стало известно, как будет выглядеть автовокзал в Петрозаводске после реконструкции
Сегодня 14:11
В парламенте оценили идею провести амнистию кредитов населению 7
05.01.2021 19:40

Громкие дела 2020 года: кого арестовали и посадили в Карелии

Новости. Общество
14:43, 06 Января 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

Прошедший 2020 год в Карелии оказался богат на громкие уголовные дела, задержания и аресты.

Вспоминаем все громкие задержания, аресты и приговоры, вынесенные судами в 2020 году.

В феврале вступил в законную силу пожизненный приговор в отношении "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, убившего двух девушек в Петрозаводске. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда республики. Ипатов останется в тюрьме до конца жизни.

Арестовали по обвинению в коррупции бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова. Алексей Кайдалов и также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек обвиняются в получении взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей от руководителя питерской компании, с которой аэропорт заключил 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Кроме этого, следствие предъявило Кайдалову и Волчеку обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавших в реконструкции аэропорта. Расследование двух уголовных дел завершено.

В марте арестовали зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, которого обвинили в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. В обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей. Матвеев заключил со следствием досудебное соглашение с признанием вины, в результате в декабре суд в Петрозаводске приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу - 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере - деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев. Арест Боднарчуку продлен до середины января 2021 года.

Далее читайте в нашем обзоре.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-06 14:59:19
Гена борись
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»