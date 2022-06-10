Грозы надвигаются на Петрозаводск

Единая дежурная диспетчерская служба столицы Карелии предупредила о грозах, которые 12 июня ожидаются в Петрозаводске.
Днем 12 июня 2022 года местами, преимущественно по юго-западной половине республики ожидаются грозы.
Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ, сообщили в ЕДДС столицы Карелии.
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