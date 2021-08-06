Грозы с сильным ветром придут в Карелию 8 августа

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на воскресенье, 8 августа.

В воскресенье Петрозаводск ожидает облачная с прояснениями погода. Пройдет дождь с грозой. Ветер восточный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, по южным районам ночью местами сильные. В отдельных районах грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16°С, на севере местами до +6°С, днем +14, +19°С, местами поднимется до +22°С.