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Новости. Культура
07:25, 17 Июля 2019
фото: Карельский окатыш

Группа "Фабрика" и Игорь Саруханов выступят на Дне металлурга в Костомукше

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Празднование Дня металлурга в городе горняков продлится больше недели, сообщается на сайте компании "Северсталь".

Так, 17 июля в КСЦ "Дружба" пройдет церемония "Особый характер". Руководители комбината вручат специальные значки тем, кто отработал на предприятии более 30 и 40 лет. А молодых сотрудников, принятых на работу в 2019 году, торжественно посвятят в члены трудового коллектива.

В четверг состоится вечер чествования ветеранов комбината. На прибрежной зоне у озера Контокки пройдет пляжный фестиваль с участием спортивных команд города и шоу-группы "Армагеддон".

Главным днем празднования станет пятница 19 июля. Вечером на центральной площади пройдет концерт с участием приглашенных артистов – группы "Фабрика", Заслуженного артиста России Игоря Саруханова и ди-джеев Slider & Magnit. Здесь же выступит автор и исполнитель Олег Шкарупа из Санкт-Петербурга, в апреле он победил в конкурсе на лучшую песню о "Карельском окатыше".

На 20 июля запланирована масштабная выставка техники комбината на промплощадке. Для тех, кто желает посмотреть на большие машины, ГОК организует бесплатные автобусные рейсы.

Праздничные мероприятия завершатся 24 июля велоквестом по Костомукше от молодежного совета комбината.

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