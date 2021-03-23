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Группа компаний "РКС-Петрозаводск" отметила свой профессиональный праздник

Новости. Общество
17:41, 24 Марта 2021
фото: РКС - Петрозаводск
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Группа компаний "РКС-Петрозаводск" отметила свой профессиональный праздник - День работников ЖКХ.

Сотрудников "РКС-Петрозаводск" поздравили официальные лица: глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов и первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова. Они вручили работникам АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" почетные грамоты, а главный управляющий директор "РКС-Петрозаводск" Александр Сафронов отметил лучших работников благодарственными письмами и почетными грамотами ООО "РКС-Холодинг". Не все смогли покинуть свое рабочее место и получить награды лично –  чтобы в дома петрозаводчан поступали вода и тепло, ресурсоснабжающее предприятие не может остановить рабочий процесс ни на секунду.

Артур Парфенчиков поблагодарил "РКС-Петрозаводск" за устранение аварии на водопроводных сетях в Питкяранте. "Когда в республике возникает сложная ситуация, вы всегда приходите на помощь", – сказал глава Карелии.

Почетная грамота правительства Карелии – это награда за особые достижения, и достается она далеко не каждому. Артур Олегович заметил, что работа "РКС-Петрозаводск" важна, и жаль, что чаще всего про коммунальные службы вспоминают лишь тогда, когда что-то случается, а не наоборот, когда все хорошо.

Профессиональный праздник отметили корпоративной интеллектуально-развлекательной игрой "Разумные люди". Сыграть с работниками "РКС-Петрозаводск" не отказались и официальные лица: команда экономического блока "Оборотные люди", к которой присоединился Виктор Россыпнов, стала победителем игры. Первый "визуальный" раунд (нужно было отгадать здание Петрозаводска по его фрагменту) в команде "Парабеллум" сыграл глава республики Артур Парфенчиков, позже его место занял Элиссан Шандалович, а первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа играла в команде директоров группы компаний "РКС-Петрозаводск".

Квиз сплачивает, это командная игра, которая учит участников взаимодействовать и принимать единое решение, что будет на пользу любому коллективу. От игры все получили исключительно положительные эмоции и заряд энергии, которого хватит еще до следующего года – "РКС" готовы стоять на страже вашего комфорта и в случае необходимости всегда придут на помощь.

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