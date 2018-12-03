Группа компаний в Петрозаводске ищет уникального администратора

Если вы легко находите общий язык с людьми и не представляете свою жизнь без общения, то эта вакансия точно для вас.

Требуется администратор в группу компаний, предоставляющих услуги общественного питания. По совместительству правая и левая руки, голова, обе ноги, заодно и глаза директора.

Требование к кандидату:

Улыбчивость, коммуникабельность, грамотно построенная речь, умение найти выход из безвыходных ситуаций.

Готовность делать все и даже больше, если это принесет пользу компании.

Knowledge of English.

Тел.: +7 911 408 41 11.

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