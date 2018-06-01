Группа "Корни" выступит в Петрозаводске на площади Кирова

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Группа "Корни" выступит в День России, 12 июня, в столице Карелии.
Как сообщает "Республика", праздничный концерт начнется на площади Кирова в 19.00. По словам организаторов, это будет 2-часовой музыкальный марафон с участием местных эстрадных звезд и приглашенных коллективов. Среди участников - группа "Корни".
Праздничные мероприятия запланированы в течение всего дня 12 июня. Так, молодежные организации и образовательные учреждения проведут на площади Кирова в Петрозаводске флешмоб "Я люблю тебя, Россия!". Его участники выстроятся в форме сердца, оформленного в цвета триколора, в знак любви, гордости и уважения к родной стране.
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