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Группа Little Big рассталась с Пухляшом

Новости. Общество
21:40, 04 Июля 2021
фото: LITTLE BIG - SEX MACHINE (Official Music Video)

Известная российская группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько (проектов. — Прим. ред.). У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. <…> Мы закрыли эту историю", — заявил один из участников группы Антон Лиссов в интервью Youtube-каналу Street Beat TV.

Лиссов отметил, что коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп" и подчеркнул, что у Красилова есть своя жизнь.

Пухляш стал известен после выхода клипа группы на песню "UNO". С этой композицией Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube -канале музыкального конкурса за всю историю. После этого Красилов появлялся в еще нескольких клипах Little Big.

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