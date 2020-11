Группа The Hatters представила атмосферный клип, снятый в Карелии, на песню "Я делаю шаг" (ВИДЕО)

Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me".

Об этом сообщают РИА Новости.

"Подводя промежуточные итоги в начале года, мы изменили подход к созданию песен, — приводят слова музыкантов в Apple Music. — Для этого нам пришлось поменяться самим и изменить мир вокруг себя. Первым делом мы построили штаб-студию своими руками и сделали ее вторым домом. Теперь весь материал мы не только создаем, но и записываем от начала и до конца сами. В новой атмосфере мы написали большое количество треков, которыми будем вас радовать, выпуская порционно".

В трек-листе четыре песни: "Only you", которая открывает альбом, за ней следуют ритмичная и дерзкая "Shoot me", лирическая баллада "Только позови" и "Я делаю шаг". Последнюю участники The Hatters гордо называют "гимном искателей приключений".

В конце октября музыканты представили на нее атмосферный клип, снятый в Карелии и Ленобласти. За несколько первых дней он набрал более миллиона просмотров.