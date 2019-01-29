Грузовик с прицепом в Сортавале наехал на поскользнувшуюся женщину

В Сортавальском районе произошло ДТП с участием пешехода и грузовика, сообщает УГИБДД по Карелии.

В Сортавале в районе дома № 22 по Выборгскому шоссе 41-летний водитель ЗИЛа с прицепом наехал на 41-летнюю женщину, которая упала рядом с ехавшим автомобилем.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.