Грузовик уничтожил легковушку на федеральной трассе в Карелии

В пятницу, 12 числа, в Сегежском районе республики произошло очередное ДТП на трассе «Кола».
Как сообщили пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 12 января, на 670 километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись фургон и легковушка.
ДТП случилось в Сегежском районе республики, недалеко от речки Урокса.
В Госавтоинспекции Карелии нам подтвердили факт ДТП. О пострадавших информации пока нет.
Напомним, ранее мы сообщали о жестком столкновении двух большегрузов в Беломорском районе.
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