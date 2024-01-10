Грузовик уничтожил легковушку на федеральной трассе в Карелии

В пятницу, 12 числа, в Сегежском районе республики произошло очередное ДТП на трассе «Кола».

Как сообщили пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 12 января, на 670 километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись фургон и легковушка.



ДТП случилось в Сегежском районе республики, недалеко от речки Урокса.



В Госавтоинспекции Карелии нам подтвердили факт ДТП. О пострадавших информации пока нет.



Напомним, ранее мы сообщали о жестком столкновении двух большегрузов в Беломорском районе.