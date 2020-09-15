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Грузовик "влетел" в кроссовер на перекрестке в городе бумажников в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:22, 16 Сентября 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом и кроссовера произошло в Кондопоге, пишет ДТП ПТЗ.

В минувший вторник, 15 сентября, на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов в городе бумажников произошло столкновение двух автомобилей. Автопоезд выезжал на перекрёсток, двигаясь по Октябрьскому шоссе. Кроссовер двигался по улице Советов.

От столкновения (тягач - передней стороной слева, кроссовер - правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии.

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Комментарии

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Судья
2020-09-16 10:41:42
А главная дорога здесь где? Как-то уж очень смело ехал тягач.
Гость
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