Грузовик "влетел" в кроссовер на перекрестке в городе бумажников в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом и кроссовера произошло в Кондопоге, пишет ДТП ПТЗ.

В минувший вторник, 15 сентября, на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов в городе бумажников произошло столкновение двух автомобилей. Автопоезд выезжал на перекрёсток, двигаясь по Октябрьскому шоссе. Кроссовер двигался по улице Советов.

От столкновения (тягач - передней стороной слева, кроссовер - правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

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