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Грузовик вывел из строя светофор в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:41, 17 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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Ночью на Лесном проспекте грузовик врезался в опору линии электропередачи.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео ночной аварии в Петрозаводске на Лесном проспекте в районе поворота на Ругозерский переулок.

Как пишут в паблике, грузовик на пустой дороге, задумчиво и неторопливо, въехал в столб. Авария произошла 17 сентября в 3.30, информации о пострадавших нет, как и о том, что послужило причиной аварии.

Как уточнили в мэрии города, из-за повреждения грузовиком опоры линии электропередач не работает светофор возле места аварии, вблизи бывшего «Радиозавода». Работы по восстановлению свотофора начнутся после поступления необходимых комплектующих, которые предстоит заменить на новые.

Администрации Петрозаводска просит участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

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