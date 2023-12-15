Грузовики раскидало по трассе в Карелии в результате смертельной аварии

Страшное ДТП с участием трёх машин в Сегежском районе спровоцировал обгон 23-летнего водителя большегруза.
О серьезной аварии на 740 километре трассы "Кола" в Сегежском районе рассказали в ГИБДД Карелии.
В 18.15 вечера в субботу, 16 декабря, 23-летний водитель грузовика SHACMAN во время обгона вынужден был из-за встречной машины вернуться в свой ряд. Там он сначала врезался в попутный автомобиль Chevrolet Niva с прицепом, под управлением водителя 1956 года рождения - отечественный внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.
Затем SHACMAN врезался во встречный грузовик VOLVO, который после этого также вылетел в кювет.
В результате аварии до приезда врачей скончался водитель VOLVO, житель Сегежи.
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