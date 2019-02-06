Парфенчиков призвал жителей Суоеки не опасаться за судьбу построенного ими моста

Глава Карелии Артур Парфенчиков сказал, что построенные на лесозаготовительных дорогах мосты не контролируются.

Ранее жители поселка Суоёки сами восстановили мост, который соединяет поселок с другим поселением - Найстенъярви. В соцсетях они выразили беспокойство из-за того, что в случае проверки мост могут признать "самостроем", не отвечающим требованиям безопасности, и предписать снести сооружение.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков сообщил "Говорит Москва", что опасения безосновательны и проверка мосту не грозит.

"Это дорога, построенная когда-то лесозаготовителями, на муниципальном или государственном учётах и балансах не состоит. Следовательно, на ее содержание не могут выделяться бюджетные деньги. Мосты, построенные на лесозаготовительных дорогах, не учитываются и не контролируются", - сказал он.

Деревянный мост через реку Тарасьёки рухнул летом 2018 года под колесами груженого лесовоза. После этого жители посёлка Суоёки, узнав, что бюджет не может выделить средства для восстановления объекта, решили построить мост сами.